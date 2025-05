L'Inter si allontana da Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, sempre più corteggiato da un big europeo. Con la scadenza del contratto in avvicinamento, il club tedesco non pare intenzionato a rinnovare, aprendo a nuove opportunità di mercato. Scopriamo le ultime sul futuro del talentuoso centrale tedesco.

Tah Inter, si allontana il difensore del Bayer Leverkusen! Un big europea fa sul serio per il giocatore tedesco, in scadenza. Tra i tanti nomi accostati al calciomercato Inter, nei mesi scorsi è stato fatto anche quello di Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, che non rinnoverà il contratto con le Aspirine ed è pronto ad una nuova avventura. Come riportato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco sarebbe in pole position e avrebbe già fatto un offerta formale al giocatore.? Bayern formal proposal to Jonathan Tah has been approved internally at the club, salary included. Green light needed from the player in order to close the deal and get it done, as final crucial step. Up to Jonathan Tah. pic.twitter.comgbWZ2y9xo6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2025 TAH AL BAYERN MONACO? – « La proposta formale del Bayern a Jonathan Tah è stata approvata internamente al club, stipendio incluso.