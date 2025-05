Taglia la strada a una macchina e il cnducente protesta | lui picchia l’uomo e la figlia

Una tranquilla mattina si trasforma in un incubo per una famiglia, coinvolta in un’aggressione feroce dopo un banale incidente stradale. Un sorpasso azzardato e un taglio repentino della strada scatenano la furia di un conducente, che, in una spirale di violenza, picchia l'uomo e la sua giovane figlia. Un dramma improvviso che segna per sempre la loro vita.

Una tranquilla mattina si è trasformata in un incubo per una famiglia in auto, rimasta coinvolta in un’aggressione feroce al termine di una banale discussione sulla strada. Era bastato un sorpasso azzardato, un taglio repentino davanti al parabrezza, per far scattare la scintilla della violenza. L’uomo al volante, un 62enne, aveva segnalato con garbo il gesto pericoloso del conducente che lo aveva piegato bruscamente in più di un’occasione. Ma la replica non fu parole, bensì calci e pugni sferrati con violenza, colpi improvvisi che lo investirono insieme alla figlia di 29 anni, presente in auto. Lei, che convive con l’epilessia, rimase attonita mentre quella che doveva essere una semplice richiesta di cortesia si mutava in un’aggressione brutale. Solo dopo un attimo che pareva infinito il violento si allontanò, lasciando padre e figlia sanguinanti sul ciglio della strada. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Taglia la strada a una macchina e il cnducente protesta: lui picchia l’uomo e la figlia

Approfondimenti da altre fonti

Bari, taglia più volte la strada ad un’auto poi picchia il conducente e la figlia

Come scrive livesicilia.it: BARI – Una lite stradale degenerata in un’aggressione con numerosi calci e pugni, ma anche con padre e figlia finiti in ospedale. La violenza si è verificata questa mattina, mercoledì 14 maggio, a ...

Bari, taglia più volte la strada a un'auto e poi aggredisce il conducente e la figlia: finiti in ospedale

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: L’aggressore ha fatto perdere le tracce, ma sono state avviate subito le indagini per risalire alla sua identità. Le due vittime si sono recate all’ospedale di Venere ...

Bari, taglia la strada a un’auto e picchia il conducente e la figlia epilettica: caccia ad anziano

Segnala bari.repubblica.it: L’episodio in via della Costituente sotto gli occhi di diversi passanti allibiti: il pirata della strada è un uomo di circa settant’anni che guidava una Fiat ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biden supera Trump e la gente scende in strada a ballare

L'avanzata del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden sullo sfidante Donald Trump in Pennsylvania ha dato il via ai festeggiamenti dei suoi sostenitori negli Stati Uniti: a Philadelphia molte persone sono scese in piazza per ballare per celebrare un vantaggio che Biden ha sempre portato.