Taekwondo azzurrini fuori dal podio nell’ultima giornata dei Mondiali Cadetti

Gli azzurrini del taekwondo non riescono a brillare nell'ultima giornata dei Campionati Mondiali Cadetti 2025 a Fujairah. Il loro cammino si arresta prima dei quarti di finale, segnando una conclusione amara per la delegazione italiana, che sperava in risultati migliori in questa rassegna iridata giovanile.

Si interrompe prima dei quarti di finale il percorso degli azzurrini impegnati oggi nella quinta e ultima giornata dei Campionati Mondiali Cadetti 2025 di taekwondo, in corso di svolgimento a Fujairah (Emirati Arabi Uniti). La spedizione italiana chiude dunque la rassegna iridata giovanile con un bottino complessivo di due medaglie d'argento ottenute nel day-1 da Malak El Koudri (-44 kg) e Azzurra D'Alessandro (-29 kg). Ginevra Resta è stata in ordine cronologico l'ultima azzurra a venire eliminata, subendo la rimonta dell'iraniana Kiana Shafieefard (6-3 0-2 11-15) e perdendo agli ottavi nella categoria -37 kg dopo aver battuto al debutto la giapponese Mea Notani in due round (9-0 4-4). Fuori agli ottavi anche Gianfilippo Bellino nella -41 kg contro l'iraniano Kiarash Abootaleb Tehrani (8-10 10-12) dopo aver superato i primi due turni.

