SWIM ZONE – Il dorsista in ascesa | Christian Bacico tra Mondiali e successi italiani

In questa intervista esclusiva, Christian Bacico, giovane dorsista della Como Nuoto, racconta il suo percorso nel nuoto italiano. Dalla sua crescita a Travacò Siccomario fino al trasferimento a Como per allenarsi con la sua allenatrice Verika Scorza, Bacico condivide le sfide e le soddisfazioni della sua carriera, ma anche le difficolà e gli scontri dei primi tempi. Dai successi da juniores, come il bronzo ai Mondiali Juniores nei 200 metri dorso, alla partecipazione ai Mondiali in vasca corta a Budapest, fino al triplo titolo ai Campionati Italiani di Riccione nel 2025, Bacico ci offre uno spunto di riflessione sul futuro del nuoto italiano. Scopri di più sulla sua rivalità con Thomas Ceccon, le sue ambizioni per i Mondiali di Singapore e la sua visione del nuoto. 🔗Leggi su Oasport.it