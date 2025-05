Svilar rinnovo o cessione? Anche il Milan si inserisce

Mentre il campionato è ancora in corso, la Roma si prepara al calciomercato, con tutti gli occhi puntati su Mile Svilar. Il giovane portiere giallorosso, acquistato a parametro zero dal Benfica nel 2022, sta attirando l'interesse di diversi club europei, incluso il Milan, che potrebbe inserirsi nella corsa per il suo rinnovo o cessione.

Nonostante il campionato non sia ancora finito, in casa Roma si sente già aria di calciomercato. Un giocatore su tutti sta attirando l’attenzione dei principali club europei: Mile Svilar. Il portiere giallorosso, arrivato a parametro zero nel 2022 dal Benfica, grazie a un’operazione di Thiago Pinto, ora potrebbe vivere una nuova tappa della sua carriera. Il rendimento di Svilar ha superato ogni aspettativa, sia dei tifosi che della dirigenza, che in questo momento si trova dunque in una situazione delicata. Da parte della società c’è la volontà di rinnovare il suo contratto, in scadenza nell’estate 2027. La prima proposta formale sarebbe già arrivata. Si tratterebbe di un contratto fino al 2029 con uno stipendio di 1,9 milioni di euro a stagione, a fronte dei 900 mila euro più bonus che percepisce attualmente. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Svilar, rinnovo o cessione? Anche il Milan si inserisce

