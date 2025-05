Svezzamento e buone pratiche Appuntamenti con i genitori

Il consultorio Valdera dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha registrato una bella partecipazione all’evento “Aggiungi un posto a tavola!”. Durante questo primo incontro, si è discusso di svezzamento e buone pratiche per un approccio sano e condiviso al cibo, dando il via a una serie di appuntamenti dedicati ai genitori.

Bella partecipazione all’evento “Aggiungi un posto a tavola!”, organizzato dal consultorio Valdera dell’Azienda USL Toscana nord ovest, per parlare di svezzamento e buone pratiche per un sano e condiviso approccio al cibo. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che il consultorio dedica ai genitori dei bambini e delle bambine che hanno tra gli zero e i due anni. Durante alla palestra delle cure intermedie, in via Falaschi a Bientina, Laura Lombardo e Jessica Murgioni, rispettivamente ostetrica e educatrice del consultorio Valdera, hanno parlato ai genitori dell’importanza di sviluppare nei piccoli un sano approccio al cibo. "Abbiamo cercato anche di sottolineare il valore che hanno i momenti in cui si consumano insieme i pasti – dice Patrizia Scida, responsabile del consultorio Valdera". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Svezzamento e buone pratiche. Appuntamenti con i genitori

