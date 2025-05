Sventolano le Bandiere Blu La riviera centra il ’triplete’ | Premio per il nostro turismo

Sventolano le bandiere blu lungo la riviera romagnola: il triplete festa il turismo di Forlì-Cesena. Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli celebrano un nuovo traguardo, confermando la qualità delle loro spiagge e del mare. Per il 34° anno, Cesenatico si è guadagnato il prestigioso riconoscimento, ritirato con orgoglio ieri. Un trionfo per la costa e i suoi visitatori!

La costa di Forlì-Cesena festeggia. Il mare e la spiagge di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli, anche quest’anno hanno la Bandiera Blu che sventolerà sulle tre località balneari. Per il 34simo anno al Comune di Cesenatico è stato riconosciuto il prestigioso vessillo, che ieri è stato ritirato a Roma dalla vicesindaca Lorena Fantozzi. Per il comune di Gatteo c’era il sindaco Roberto Pari, mentre la spiaggia di San Mauro Mare era rappresentata dal sindaco Moris Guidi e dall’assessore Stefania Presti. La Bandiera Blu viene assegnata alle località turistiche balneari che rispettano determinati criteri di conduzione del territorio, allo scopo di indirizzare la gestione delle località verso un processo di sostenibilità ambientale. L’organizzazione non premia soltanto le località, ma le spiagge, questo significa che a Cesenatico ad esempio la bandiera sventolerà a Zadina, Ponente, Cesenatico Centro Levante, Valverde e Villamarina. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sventolano le Bandiere Blu. La riviera centra il ’triplete’: "Premio per il nostro turismo"

