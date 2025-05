Sventolano le Bandiere Blu La carica dei magnifici venti | Ecco le spiagge più belle

Sventolano le Bandiere Blu nelle Marche, dove venti Comuni brillano per la loro bellezza e qualità ambientale. Con l'ingresso di Campofilone, la regione si posiziona al quarto posto insieme alla Campania, appena dietro Liguria, Puglia e Calabria. Un successo che celebra il nostro patrimonio naturale e invita a scoprire le spiagge più affascinanti della costa marchigiana.

Sulle Marche sventolano le Bandiere Blu. Con venti Comuni nella lista e una new entry – Campofilone, nel Fermano – la regione sfiora il podio delle migliori: è quarta in condominio con la Campania, dopo Liguria, Puglia e Calabria. Timbrato Fee (Fondazione for environmental education), organizzazione internazionale attiva nel campo dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile che dal 1987 assegna il prestigioso riconoscimento ai Comuni rivieraschi col mare (o lago) più pulito, le spiagge più belle e i servizi migliori. Tra i criteri di selezione, infatti, non c’è soltanto la qualità delle acque di balneazione o la depurazione delle acque reflue, ma anche la gestione dei rifiuti, la regolamentazione del traffico, la sicurezza, i servizi presenti in spiaggia e quest’anno, per la prima volta, anche un piano per la sostenibilità ambientale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it