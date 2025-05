Sventola la Bandiera blu Vessillo comfermato per Massa e Carrara Montignoso resta fuori

La bandiera blu torna a sventolare sulla costa apuana, confermando il prestigioso riconoscimento per Massa e Carrara. Tuttavia, Montignoso resta escluso, avendo scelto di non partecipare dal 2022. Questo premio sottolinea l'impegno per la qualità ambientale e la valorizzazione del litorale, continuando una tradizione di eccellenza per le località costiere.

Massa Carrara, 14 maggio 2025 – La bandiera blu sventolerà ancora una volta sulla costa apuana, con l’esclusione di Montignoso, che dal 2022 ha deciso di non partecipare. Importante riconoscimento assegnato per l’ennesima volta al litorale apuano, come già accaduto negli ultimi anni, con il Comune di Carrara che, anche in questo 2025, potrà dunque continuare a fregiarsi del prestigioso titolo di ‘Bandiera Blu’. Per il Comune si tratta del 13esimo riconoscimento consecutivo. Un risultato sicuramente da sottolineare considerato che non tutte le città di costa in Italia riescono ad ottenere questo tipo di certificazione, che tiene conto di diversi criteri di qualità. Certificazione ambientale nata nel 1987, la Bandiera blu è come sempre il risultato del lavoro di squadra di vari soggetti, dagli oper atori balneari alle scuole, dalle aziende di servizi alle associazioni, alla comunità locale. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sventola la Bandiera blu. Vessillo comfermato per Massa e Carrara. Montignoso resta fuori

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sventola la Bandiera blu. Vessillo comfermato per Massa e Carrara. Montignoso resta fuori

Lo riporta lanazione.it: Il Comune di Lorenzetti non presenta la candidatura dal 2022. Persiani: “Un risultato che premia il grande lavoro di squadra”. Lorenzini: “Orogliosi di questo riconoscimento per la 13esima volta” ...

Sulle Marche sventola la Bandiera Blu, Venti vessilli (uno in più del 2024). Acquaroli: «Risultato straordinario»

Lo riporta corriereadriatico.it: ANCONA - Spiagge da sogno: i nostri lidi si confermano paradisi terrestri. Diciannove sindaci della costa marchigiana hanno già ricevuto l’invito ufficiale per l’edizione ...

In Sardegna 16 Bandiere blu, la new entry è San Teodoro

Come scrive msn.com: La Bandiera blu in Sardegna sventola in 16 Comuni, uno in più rispetto all'anno scorso. La new entry è San Teodoro, con la spiaggia La Cinta. Altro punto a favore dell'Isola: non ci sono località che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La scuola dei Fratelli cristiani di Massa diventa bilingue

Dal prossimo anno scolastico la Scuola?San Filippo Neri di Massa? meglio nota come?la scuola dei?Fratelli Cristiani?, diventer? bilingue.