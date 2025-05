Svelata La via di Ulderico tre itinerari ciclabili da sogno tra Friuli e Austria

Scoprite "La via di Ulderico", un progetto che svela tre itinerari ciclabili da sogno tra Friuli e Austria. Grazie al finanziamento del programma europeo Interreg Italia-Austria, questa ciclovia, che unisce i comuni di Udine, Pradamano e Treffen am Ossiacher See, rappresenta un ponte ideale tra le due nazioni, promuovendo turismo e mobilità sostenibile.

Un ponte ciclabile ideale tra l'Italia e l'Austria sta per diventare realtà grazie al progetto "La via di Ulderico – Ciclovia Treffen", finanziato dal programma europeo Interreg Italia-Austria. L'iniziativa vede la sinergia tra i Comuni di Udine, Pradamano (capofila) e Treffen am Ossiacher See.

