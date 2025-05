Supporto psicologico a Massa Carrara | un bisogno crescente

In provincia di Massa Carrara, emerge un bisogno crescente di supporto psicologico tra gli adolescenti. Ansia, difficoltà relazionali e disagio emotivo caratterizzano le problematiche più comuni tra i giovani, evidenziando la necessità di interventi mirati e un sostegno individuale, come confermano i recenti dati sull'argomento.

MASSA CARRARA – In provincia di Massa Carrara si registra un incremento significativo delle richieste di supporto psicologico da parte degli adolescenti. Ansia, difficoltà relazionali e disagio emotivo rappresentano oggi alcune delle problematiche più diffuse tra i giovani, in linea con i dati rilevati su scala regionale. Ad evidenziarlo è l ’ultima indagine condotta dall’Ordine degli Psicologi della Toscana, in collaborazione con il Laboratorio di Psicometria del Dipartimento Neurofarba dell’Università degli Studi di Firenze. Lo studio ha preso in esame il periodo compreso tra marzo 2023 e marzo 2024, coinvolgendo un campione di 644 professionisti provenienti da tutta la regione. I professionisti intervistati, che operano nel territorio di Massa Carrara, indicano gli adolescenti come la fascia più coinvolta dal disagio psicologico. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it