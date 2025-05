Supplenza sul sostegno dopo il 30 aprile | vale anche per gli spezzoni d’orario?

La supplenza sul sostegno, anche dopo il 30 aprile, si estende a spezzoni d'orario. Il rientro del titolare non interrompe la continuità didattica, grazie all'articolo 37 del CCNL 2006-2009. Questo garantisce che la supplenza rimanga attiva senza differenziazioni tra posti completi, spezzoni e modalità di insegnamento.

Il rientro in servizio del titolare dopo il 30 aprile non interrompe la supplenza sul sostegno, anche se parziale. L’articolo 37 del CCNL 2006-2009 garantisce il mantenimento in servizio per continuità didattica, senza distinzione tra posti completi o spezzoni, né tra docenti unici o in compresenza. Continuità didattica anche per le supplenze di sostegno su . Supplenza sul sostegno dopo il 30 aprile: vale anche per gli spezzoni d’orario? Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

