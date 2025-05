Superman | nel trailer Clark Kent giustifica le sue azioni rispondendo alle domande di Lois Lane

A luglio, il mondo potrà assistere all'attesissimo "Superman", scritto e diretto da James Gunn. Nel trailer, Clark Kent risponde alle domande di Lois Lane, giustificando le sue azioni mentre affronta villain e sfide. Il 9 luglio, il film farà il suo debutto sugli schermi italiani, promettendo un'esperienza cinematografica avvincente e ricca di emozioni.

A luglio arriverà nelle sale di tutto il mondo Superman, scritto e diretto da James Gunn, e il trailer del film mostra le azioni dell'eroe, i villain e i problemi che affronta Clark Kent. Il 9 luglio arriverà sugli schermi italiani Superman, il nuovo film targato DC scritto e diretto da James Gunn, e il trailer regala molte nuove anticipazioni. Il video si apre infatti con Lois Lane che intervista Clark Kent, mostrando la reporter che pone delle domande che obbligano l'eroe a spiegare le proprie azioni. Cosa mostra il video Il trailer di Superman dà poi spazio a numerose sequenze d'azione mentre Clark ricorda che le sue azioni hanno fermato una guerra, nonostante non avesse contattato nessuna autorità politica, volendo solo fare del bene e impedire che le persone morissero. Nel filmato appaiono . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: nel trailer Clark Kent giustifica le sue azioni rispondendo alle domande di Lois Lane

