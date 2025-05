Superman | il trailer ufficiale del film di James Gunn

Ecco il trailer ufficiale di "Superman", diretto da James Gunn! Dopo settimane di attesa, il filmato ci offre un'anticipazione entusiasmante del nuovo capitolo dedicato all'iconico supereroe. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa attesissima pellicola, in arrivo al cinema nelle prossime settimane. Preparati a volare tra azione e emozione!

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn. Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un'altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un "giovane reporter" a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi ( Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l'Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU ). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark KentSuperman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

