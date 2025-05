Superman – ecco il trailer ufficiale dell'attesissimo film di James Gunn! Un'anteprima che ci offre uno sguardo approfondito su questa nuova avventura, dove il leggendario eroe viene reinterpretato in modo innovativo. Con questo film, Gunn segna un nuovo inizio per il DCU, portando sulla grande schermo la storia di uno dei supereroi più iconici di sempre.

Ecco un primo, più approfondito e avvincente sguardo sul nuovo ed attesissimo film di James Gunn, con il quale il regista inaugura un nuovo inizio per il DCU. Superman affronta la storia di uno dei supereroi più famosi di tutti i tempi in modo innovativo: Superman, diretto da James Gunn, è il primo film del nuovo DC Universe (DCU) e segna un reboot del celebre supereroe. La pellicola esplora il viaggio di Clark Kent, un giovane giornalista di Metropolis, nel riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana a Smallville. Il film si concentra sulla sua lotta per incarnare i valori della verità, della giustizia e della gentilezza in un mondo che spesso li considera superati. Superman uscirà nelle sale il 9 luglio 2025.