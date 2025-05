Superman Dc e James Gunn rilasciano il trailer finale del film

La DC e James Gunn svelano il trailer finale di "Superman", il primo capitolo del nuovo DCU, in uscita il 9 luglio. Questa attesissima pellicola segna la nona apparizione di Superman sul grande schermo, continuando un’epopea che ha affascinato il pubblico per decenni. Scopriamo cosa ci attende in questo nuovo viaggio con l'eroe di Metropolis.

La DC e il codirettore James Gunn hanno rilasciato il nuovissimo trailer di Superman, il primo film del nuovo DCU di James Gunn in uscita il 9 luglio. Questa, è la nona volta che Superman appare sugli schermi cinematografici, contando anche i film corali dell’ormai defunto DC Extended Universe. David Corenswet è il quinto super uomo filmico, dopo lo storico di George Reeves, l’iconico di Christopher Reeve, Brandon Routh e l’ultimo di Henry Cavill. Il film è il primo prodotto cinematografico del DCU, l’universo che James Gunn sta creando insieme a Peter Safran basato. Warner ha affidato ai due registi e sceneggiatori le chiavi dell’universo cinematografico DC nella speranza che riescano a ravvivare un franchise che non è mai riuscito a stare al passo dell’MCU. L’universo è ufficialmente iniziato con il release della serie animata Creature Commandos e continuerà con Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow, un nuovo film su Batman dal titolo The Brave and The Bold e diversi progetti già annunciati. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Superman, Dc e James Gunn rilasciano il trailer finale del film

