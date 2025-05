Il nuovo trailer di Superman, diretto da James Gunn, finalmente svela importanti dettagli sul prossimo film del DCU. Con David Corenswet nel ruolo principale, questo atteso lungometraggio segna l'inizio di una nuova era per l'Uomo d'Acciaio. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova avventura nell'universo dei supereroi!

Superman: cosa rivela il nuovo trailer del film DCU L’attesa per il nuovo trailer al Superman di James Gunn è finita. L’Uomo d’Acciaio di David Corenswet è il protagonista del primo film del nuovo Universo DC. Dopo alcuni teaser e video del dietro le quinte, è ora disponibile lo sguardo più approfondito alla storia e ai personaggi del film di Superman. Il trailer rivela quanti attori del cast stellare di Superman siano coinvolti nel film. Ci sono numerose sequenze d’azione, i poteri di eroi come la Lanterna Verde Guy Gardner di Nathan Fillion e di cattivi come l’Ingegnere di María Gabriela de Faría. La relazione tra Clark Kent e Lois Lane ( Rachel Brosnahan ) viene messa in luce, mostrando come sarà cruciale per il film, e le azioni di Superman lo metteranno nei guai. Cosa rivela il nuovo trailer di Superman nel DCU. 🔗Leggi su Cinefilos.it