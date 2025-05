Superlavoro e risonanza magnetica | modifiche strutturali nel cervello degli operatori sanitari

Recenti studi hanno rivelato che il superlavoro degli operatori sanitari può causare modifiche strutturali nel cervello, influenzando aree legate alle emozioni e alle funzioni esecutive. Un'indagine pubblicata su Occupational & Environmental Medicine evidenzia come lunghe ore di lavoro possano avere un impatto significativo sulla salute mentale e fisica di questi professionisti cruciali.

Recenti ricerche hanno evidenziato come l'eccessivo impegno lavorativo possa provocare cambiamenti tangibili nel cervello, specialmente nelle aree dedicate alla gestione delle emozioni e alle funzioni esecutive. Un'indagine pubblicata su Occupational & Environmental Medicine segnala che lunghe ore di lavoro sono associate a significative modifiche anatomiche, in particolare riguardanti la memoria operativa e la risoluzione dei problemi.

