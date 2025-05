SuperEnalotto vinti oltre 56 mila euro a Belpasso

Un fortunato giocatore di Belpasso ha festeggiato una vincita di oltre 56 mila euro nel concorso di SuperEnalotto del 13 maggio. Mentre il "6" rimane nascosto, il Jackpot ha raggiunto la straordinaria cifra di 32,3 milioni per il prossimo appuntamento. La giocata vincente ha portato una gioia inaspettata a chi ha centrato 1 punto 5.

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 76 di martedì 13 maggio, con il Jackpot che arriva a 32,3 milioni di euro in palio per il concorso di giovedì 15 maggio 2025. È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5 da 56.213,57 euro. La giocata vincente è stata.

