SuperEnalotto centrato un 5 nel Padovano | vinti oltre 56mila euro

Un fortunato giocatore del padovano ha centrato un "5" nel SuperEnalotto, portando a casa oltre 56.000 euro. Sebbene il "6" resti ancora elusive nell'estrazione del 13 maggio, il jackpot sale a 32,3 milioni per il concorso del 15 maggio. Scopriamo insieme i dettagli della vincita!

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 76 di martedì 13 maggio, con il jackpot che arriva a 32,3 milioni di euro in palio per il concorso di giovedì 15 maggio. È festa però per un fortunato che ha centrato un "5" da 56.213,57 euro. La giocata vincente è. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - SuperEnalotto, centrato un "5" nel Padovano: vinti oltre 56mila euro

