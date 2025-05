Superbollo auto il piano di Salvini per abolirlo | Porta più svantaggi che vantaggi

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, propone un graduale superamento del superbollo auto, puntando alla sua abolizione definitiva. Sebbene il piano prometta vantaggi fiscali, emergono preoccupazioni riguardo agli effetti negativi potenziali, che potrebbero superare i benefici esperati per i contribuenti e per l'industria automobilistica.

Un superamento graduale del superbollo auto, fino alla cancellazione definitiva della tassa. Questo è il piano del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini: il segretario della Lega garantisce che una revisione del superbollo si può fare anche prima dell'autunno e. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Superbollo auto, il piano di Salvini per abolirlo: "Porta più svantaggi che vantaggi"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Salvini: 'Aboliremo il Superbollo' poi dice no allo stop diesel Euro 5

Da auto.everyeye.it: Salvini vuole abolire gradualmente il Superbollo e critica l'obbligo UE del solo elettrico dal 2035 definendolo dannoso per l'economia.

Superbollo verso l'abolizione: il piano di Salvini

msn.com scrive: Stop graduale al superbollo: il ministro dei Trasporti annuncia l'innalzamento della soglia fiscale sui cavalli come primo passo verso l'abolizione ...

Superbollo auto, il piano di Salvini per abolirlo: "Porta più svantaggi che vantaggi"

Si legge su today.it: Un superamento graduale del superbollo auto, fino alla cancellazione definitiva della tassa. Questo è il piano del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini: il segretario della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Auto Elettrica: Volkswagen svela un prototipo del suo R2-D2 per ricaricarle

Introdotto lo scorso anno come concept, il robot caricabatteria per auto elettriche diventa un prototipo in grado di rifornire il tuo veicolo da solo.