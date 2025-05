Suore in fuga le accuse e quei 200mila euro spariti | La commissione si è intestata i conti ora il convento chiuderà

L'affaire delle suore di clausura del monastero di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto scuote la comunità. Accusate di malversazione, 200mila euro sono spariti misteriosamente, mentre la commissione si è occupata della gestione dei conti. In un crescendo di inquietudini, il convento si prepara a chiudere, lasciando dietro di sé interrogativi e polemiche.

Si è parlato molto nei giorni scorsi del caso delle suore di clausura in fuga dal monastero di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto. Una vicenda dai contorni oscuri, tra accuse. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Suore in fuga, le accuse e quei 200mila euro spariti: «La commissione si è intestata i conti, ora il convento chiuderà»

Approfondimenti da altre fonti

Suore in fuga dal convento, il mistero dei 200mila euro spariti: «Accanimento verso di noi, la commissione si è intestata i conti»

Secondo ilgazzettino.it: VITTORIO VENETO (TREVISO) - Non vogliono far vedere i loro volti, non vogliono far sapere chi sono. Ma per la prima volta due delle suore di clausura fuggite dal monastero di San Giacomo di Veglia a..

Fuga clamorosa dal convento: suore abbandonano la clausura dopo gravi accuse

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Suore in fuga, fra le carte la perizia chiesta al vescovo: «Ma i conti erano regolari»

ilgazzettino.it scrive: C’è stata anche una perizia economica commissionata dal vescovo Corrado Pizziolo, su richiesta dell’abate generale Mauro-Giuseppe Lepori, nei due anni di indagini ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Somalia: 32.000 bambini e le loro famiglie in fuga a causa del ciclone Gati

Oltre 40mila persone sono rimaste senza casa. I pi? esposti sono i bambini e le famiglie di pastori, gi? gravemente colpite da siccit?, inondazioni e sciami di locuste.