Suore in fuga dal convento il mistero dei 200mila euro spariti | Accanimento verso di noi la commissione si è intestata i conti

Due suore di clausura di Vittorio Veneto rompono il silenzio dopo la fuga dal monastero di San Giacomo di Veglia. Il mistero di 200.000 euro spariti e le accuse di accanimento ricevute dalla commissione gettano un'ombra sul loro passato. Senza svelare la loro identità, raccontano la loro drammatica esperienza.

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Non vogliono far vedere i loro volti, non vogliono far sapere chi sono. Ma per la prima volta due delle suore di clausura fuggite dal monastero di San Giacomo di Veglia a.

