Sull' Ucraina non possiamo sbagliare Il pranzo segreto Meloni-Salvini-Tajani

Il pranzo segreto tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani ha assunto un'importanza geopolitica fondamentale, al di là del consueto rito settimanale. Dopo la commemorazione in Parlamento, il faccia a faccia dei leader pone interrogativi cruciali sulle posizioni italiane riguardo alla crisi ucraina e il futuro delle relazioni internazionali. Un incontro da non sottovalutare.

È un rito, ormai. Solo che quello di venerdì è stato un pranzo geopoliticamente importante. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani dopo aver partecipato alla Camera alla commemorazione per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Sull'Ucraina non possiamo sbagliare". Il pranzo segreto Meloni-Salvini-Tajani

Cosa riportano altre fonti

"Sull'Ucraina non possiamo sbagliare". Il pranzo segreto Meloni-Salvini-Tajani

Lo riporta ilfoglio.it: Per Gori, Guerini, Madia, Picierno, Quartapelle e Sensi la riforma del 2015 è “l’ultimo provvedimento organico sul lavoro” varato in Italia: “Il dibattito distrarrà l’attenzione dai veri problemi, ...

Perché Putin non dà risposte sulla fine della guerra in Ucraina (e sui colloqui in Turchia)

Da today.it: A poche ore dall'apertura dei negoziati che porterebbero a una tregua di 30 giorni, il leader russo ha rotto il silenzio attaccando i paesi occidentali: "Pianificano sanzioni a loro discapito, sono de ...

Guerra Ucraina, Zelensky: “Farò di tutto per incontrare Putin in Turchia”. LIVE

Secondo tg24.sky.it: Mosca respinge l'ultimatum dell'Europa per la tregua subito ma sale la pressione su Putin affinchè vada in prima persona all'incontro in Turchia. "Sarà molto importante e ne usciranno cose buone" dice ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.