Sull’inchiesta mafia e appalti ci fecero desistere

In commissione parlamentare l'ex generale Mario Mori ha chiamato in causa i pm che archiviarono il fascicolo. Il M5s insorge.

Il ruolo della magistratura nell'inchiesta su mafia e appalti

Lo riporta notizie.it: Negli anni Novanta, l’inchiesta del Ros su mafia e appalti ha rappresentato un punto di svolta nel modo di affrontare il fenomeno mafioso in Italia. Tuttavia, questo approccio innovativo ha incontrato ...

L’inchiesta ros su mafia e appalti: tensioni con la magistratura palermitana negli anni Novanta

Riporta gaeta.it: Negli anni Novanta il Ros indagò i legami tra mafia e appalti pubblici, ma la procura di Palermo, diretta da Pietro Giammanco, ostacolò l’inchiesta; Mori e De Donno denunciano divisioni giudiziarie e ...

Mori e De Donno alla Commissione parlamentare antimafia: “Ostacolata inchiesta Ros su mafia e appalti”

Segnala newsicilia.it: Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, Mario Mori e G. De Donno, hanno rilasciato delle dichiarazioni sull'inchiesta mafia appalti.

