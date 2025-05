Sulle tracce degli animali notturni

Unisciti a noi in un'affascinante avventura alla scoperta degli animali notturni, risvegliatisi dopo il letargo. L'escursione, aperta a famiglie e bambini dai 4 anni, si svolgerà sabato dalle 18.30 alle 21.30 a Cascina Rapello. Sotto la guida esperta di Benedetta Barzag, esploreremo il misterioso mondo della fauna notturna. Non mancare!

Alla scoperta degli animali notturni, usciti dal letargo. L’escursione, rivolta ad adulti e bambini dai 4 anni in su, è in programma sabato dalle 18.30 alle 21.30 a Cascina Rapello, ristrutturata dai soci della coop Liberi Sogni che organizzano e propongono l’esperienza. A guidarla, Benedetta Barzaghi: erpetologa, ricercatrice all’Università Statale di Milano, speleologa ed esperta di fenomeni carsici e idrogeologia. Si inizia con un apericena in cascina e, a seguire, un’escursione nel bosco alla ricerca delle tracce del passaggio di animali selvatici. Programma e iscrizioni: www.liberisogni.orgeventsanimali-notturni entro domani, fino a esaurimento posti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sulle tracce degli animali notturni

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sulle tracce degli animali notturni

ilgiorno.it scrive: Alla scoperta degli animali notturni, usciti dal letargo. L’escursione, rivolta ad adulti e bambini dai 4 anni in su, ...

Animali Notturni streaming

Scrive comingsoon.it: Scopri dove vedere Animali Notturni in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Animali Notturni in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e ...

Animali Notturni | Jake Gyllenhaal e il film più sottovalutato degli ultimi vent’anni

msn.com scrive: Tom Ford, il doppio, la paura e l'amore, Jake Gyllenhaal e quel flop diventato un classico: perché dovreste assolutamente riscoprire Animali Notturni MILANO – «Ho cominciato a leggere la ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Animali: maltrattamenti e diritti - da LNDC le soluzioni che le Istituzioni dovrebbero adottare

Dopo il Convegno indetto dalla LNDC Animal protection, le soluzioni emerse alle diverse problematiche sono tante e necessitano di attenzione da parte delle Istituzioni.