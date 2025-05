Sulle Regionali in Campania De Luca tira dritto | Mi sparino in fronte se rivogliono la palude

Il governatore De Luca rimane fermo nella sua posizione riguardo alle regionali in Campania, affermando con forza che non si lascerà intimorire nemmeno dall'ipotesi di un blocco alla sua candidatura per il terzo mandato. «Mi sparino in fronte se rivogliono la palude», ribadisce, contrastando chiunque tenti di trasformare la politica regionale in un terreno di scambio.

Continua la querelle politica del Governatore De Luca sull'inibizione della candidatura al terzo mandato regionale. “Non dovranno neanche immaginare che la Regione Campania e Napoli possano diventare merce di scambio per la politica politicante. Se pensano di ributtare la. L'articolo Sulle Regionali in Campania De Luca tira dritto: “Mi sparino in fronte se rivogliono la palude” proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Sulle Regionali in Campania De Luca tira dritto: “Mi sparino in fronte se rivogliono la palude”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Regionali, De Luca attacca: «Non si torna alla palude»

Scrive ilmattino.it: Tagli del nastro e attacchi. Sono, e saranno, settimane surreali per la Campania in vista del voto delle regionali: centrosinistra e centrodestra non hanno ancora formalizzato il nome del ...

VIDEO | Sulle Regionali in Campania De Luca tira dritto: “Mi sparino in fronte se rivogliono la palude”

Come scrive dire.it: Home » Territori » Campania » VIDEO | Sulle Regionali in Campania De Luca tira dritto: “Mi sparino in fronte se rivogliono la palude” ...

De Luca: “I ciucci non possono dirigere la Campania, mi dovranno uccidere se vogliono farla precipitare”

Secondo fanpage.it: De Luca durante il giuramento di Ippocrate dei nuovi medici: "C'è chi pensa a dividersi i candidati, ma la Campania non è in vendita a nessuna forza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.