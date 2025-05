Sudan in fiamme | chi ha sparato il primo colpo nella devastante guerra civile?

Due anni fa, il Sudan è piombato nel caos con l'inizio di una guerra civile tra l’esercito regolare di Abdel Fattah al-Burhan e le Forze di Supporto Rapido di Mohamed Hamdan Dagalo, noto come «Hemedti». Questo conflitto ha provocato una devastazione inimmaginabile, costringendo oltre 9 milioni di persone a fuggire dalle loro case.

“Sono passati due anni dall’inizio della guerra in Sudan tra l’esercito regolare, guidato da Abdel Fattah al-Burhan, e le Forze di Supporto Rapido, comandate da Mohamed Hamdan Dagalo, detto «Hemedti». Questo conflitto, tuttora in corso, ha devastato il Paese: oltre 9 milioni di persone sono state sfollate all’interno del territorio, mentre 3,8 milioni di rifugiati sono fuggiti nei Paesi vicini, secondo i rapporti delle Nazioni Unite. In totale, quasi 13 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalla violenza negli ultimi due anni, in quella che l’ONU definisce ormai la «peggiore crisi umanitaria al mondo». Le atrocità proseguono quotidianamente: omicidi, fame, violazioni dei diritti umani e spostamenti di massa, sia all’interno che oltre i confini nazionali. In assenza di mezzi di sussistenza, molti sudanesi ricorrono a vie d’esilio estremamente pericolose. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it