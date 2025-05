Sudakov-Napoli gli azzurri hanno un obiettivo chiaro | le parole dell’ex Shakhtar

Il Napoli punta decisamente su Georgiy Sudakov, trequartista ex Shaktar. Con una caratteristica speciale che ha impressionato la dirigenza, la trattativa è in fase avanzata. L'obiettivo degli azzurri è chiaro: potenziare la rosa per la prossima stagione e Sudakov si candida a essere un rinforzo di qualità.

Il trequartista ucraino ha una caratteristica speciale, il Napoli ne è rimasto colpito. La trattativa tra la dirigenza del Napoli e Georgiy Sudakov è ormai in fase avanzata. Il club azzurro ha scelto il trequartista come rinforzo per la prossima stagione. A tal proposito l’ex vice amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Secondo l’allenatore Dusakov, che attende la finale di Coppa di Ucraina contro la Dinamo Kiev, sarebbe ben contento di trasferirsi al Napoli a fine stagione. “In questo momento lui è totalmente concentrato sulla finale. Le ultime due giornate di campionato non le ha giocate, anche per recuperare da un piccolo fastidio fisico: l’idea era tenerlo fresco per questa partita. Come ti dicevo, vincere la Coppa significa Europa League, altrimenti si passa per gli spareggi. 🔗Leggi su Spazionapoli.it