Sudakov Juve c’è ancora speranza per i bianconeri! Quella rivale della Juve non ha ancora raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk Come stanno le cose

Sullo sfondo del calciomercato, la Juventus nutre ancora speranze riguardo a Georgiy Sudakov. Nonostante le voci su un'altra squadra italiana in trattativa, l'accordo con lo Shakhtar Donetsk non è ancora stato raggiunto. I bianconeri puntano a rendere fattibile l'acquisizione del talento ucraino, mantenendo viva la loro ambizione.

Sudakov Juve, i bianconeri non perdono la speranza di acquisire il talento ucraino: l'accordo tra lo Shakhtar e quel club italiano non è stato raggiunto. Georgiy Sudakov è ancora un obiettivo fattibile per il calciomercato Juve. L'aumento delle quotazioni bianconere in merito all'acquisizione del giocatore dello Shakhtar Donetsk è dovuto a un fattore reso noto da Fabrizio Romano sul proprio profilo X. Secondo il giornalista, il club ucraino chiede di più dei 35 milioni di euro che il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato per prendere l'ucraino.