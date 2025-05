Sud pieno di opportunità l’appello dal Forum delle Comunità

Il Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali, promosso dalla Fondazione Super Sud, si è svolto a Napoli, trasformando un semplice incontro in un'importante iniziativa politica e culturale. In due giornate ricche di confronto e idee, è emerso un appello per valorizzare le opportunità del sud, creando reti di solidarietà e azione collettiva.

Non un semplice incontro, ma un segnale politico e culturale. Il Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali, promosso dalla Fondazione Super Sud, ha aperto nella città di Napoli uno spazio reale di confronto, costruzione e visione. Due giornate intense, partecipate, vive. Tre tavoli tematici – rigenerazione urbana e inclusività dei luoghi, inclusione sociale, innovazione e contrasto alla povertà educativa – hanno messo a fuoco sfide, pratiche e contraddizioni. Ma soprattutto hanno fatto emergere una volontà condivisa: superare la frammentazione, fare rete, costruire un nuovo modello di sviluppo territoriale fondato sulla giustizia sociale. Non si rigenerano i luoghi senza rigenerare i legami. Non si cambia il volto delle città senza cambiare il modo in cui si fa politica pubblica.

