Succo di limone italiano Gruppo Polenghi acquisisce la californiana Nielsen Citrus

Il Gruppo Polenghi, leader mondiale nella produzione di succo di limone italiano, espande la propria presenza in America attraverso l'acquisizione di Nielsen Citrus, noto produttore californiano. Questa mossa strategica, annunciata il 14 maggio 2025, consolida la posizione di Polenghi nel mercato globale, unendo esperienza e qualità in un settore in continua crescita.

Lodi, 14 maggio 2025 – Il Gruppo Polenghi, leader nella produzione e commercializzazione, in tutto il mondo, del succo di limone italiano, sbarca in America e acquisisce Nielsen Citrus, azienda californiana specializzata anch’essa nel succo di limone. Questa operazione rafforza la presenza di Polenghi sul mercato statunitense, principale sbocco estero del Gruppo, potenzia la qualità dell’offerta, migliora la sostenibilità riducendo le emissione di Co2. Ma non si può nascondere che, in un periodo di piena guerra dei dazi lanciata dal presidente Trump, avere una base produttiva negli Usa può rappresentare una mossa strategica. Non solo: Polenghi investe anche sulla plastica riciclata, nell’ottica dell’economia circolare in cui c’è un riuso dei materiali di scarto, sui prodotti 100% naturali senza conservanti, sullo sviluppo di una filiera etica volta a valorizzare il limone di Sicilia. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Succo di limone italiano, Gruppo Polenghi acquisisce la californiana Nielsen Citrus

