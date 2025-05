Su Samsung TV Plus Italia debutta il fast channel Urania News

Su Samsung TV Plus Italia, debutta URANIA NEWS, il nuovo canale all news di URANIA TV, disponibile al canale 260 del digitale terrestre. Questo nuovo fast channel segna un significativo passo nella strategia di crescita multimediale di URANIA TV, offrendo notizie in formato FAST, un servizio di streaming gratuito supportato da pubblicità.

ROMA (ITALPRESS) – URANIA TV, canale 260 del digitale terrestre, compie un nuovo importante passo nella strategia di crescita multimediale: da oggi debutta URANIA NEWS, il nuovo canale all news in formato FAST (Free ad-supported streaming TV service), visibile su Samsung TV Plus Italia, il servizio gratuito integrato e preinstallato sulle Smart TV, dove Samsung è al vertice del mercato mondiale, ma anche sui dispositivi Samsung Galaxy (smartphone e tablet Android). Con questo lancio, URANIA si posiziona tra i primi editori italiani ad attivare un FAST channel all news, aprendo la strada a una nuova fase dell’informazione televisiva, gratuita, in streaming e on demand. Il nuovo canale, infatti, si aggiungerà ai dieci canali di notizie – in italiano, inglese e francese – presenti sulla piattaforma Samsung TV Plus tra cui Euronews, CNN Headlines, CNBC, NBC News NOW, FRANCE 24 Fast, TV5 Monde, Bloomberg TV+, La7 e Corriere. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Su Samsung TV Plus Italia debutta il fast channel Urania News

