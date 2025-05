Su Radio2 Giovanni Allevi La musica la gioia – Speciale 5 in condotta

Questa sera alle 20 su Rai Radio2, non perdere "Giovanni Allevi. La musica, la gioia – Speciale di 5 in Condotta". L'artista si svela in un’intervista intima con Serena Bortone, condividendo emozioni e pensieri a poche settimane dal debutto di "MM22 concerto p...". Un incontro da non perdere per gli amanti della musica e della bellezza.

ROMA – Appuntamento esclusivo questa sera alle 20 su Rai Radio2 con "Giovanni Allevi. La musica, la gioia – Speciale di 5 in Condotta". L'artista si racconta in un'intervista intima, emozionante e dolce al tempo stesso, ai microfoni di Serena Bortone a poche settimane dal debutto di "MM22 concerto per violoncello e orchestra": 4 eventi speciali di cui Rai Radio2 è radio ufficiale, in cui Allevi dirigerà il concerto che ha composto durante la lunga degenza in ospedale e ispirato proprio dalla sua malattia. "Il mio corpo mostra sempre maggiori difficoltà ma la mia gioia di vivere esplode, forse la mia anima sta vivendo il suo momento più bello", dice il compositore che a proposito della sua trentennale carriera spiega: "Dalla sensazione di inadeguatezza rispetto al giudizio degli altri non mi sono liberato con il successo, anzi.

