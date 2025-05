Su Noi Magazine l' IA alleata contro le disuguaglianze e l' elezione di Papa Leone | i temi del nuovo inserto settimanale

Nel penultimo numero di Noi Magazine, esploriamo il ruolo dell'intelligenza artificiale come alleata contro le disuguaglianze, insieme all'elezione di Papa Leone. Questo inserto settimanale gratuito, dedicato alle giovani generazioni, torna con la sesta edizione 2024-2025 della GDS Academy e il progetto “Gazzetta del Sud in classe”. Scopri i temi che plasmeranno il futuro.

Torna con il penultimo numero Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la sesta edizione 2024-2025 della GDS Academy - il brand di Ses dedicato al settore educational - e del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, che dunque si avvia alla conclusione di stagione con il successivo numero del 22. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Su Noi Magazine l'IA "alleata" contro le disuguaglianze e l'elezione di Papa Leone: i temi del nuovo inserto settimanale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Su Noi Magazine l'IA "alleata" contro le disuguaglianze e l'elezione di Papa Leone: i temi del nuovo inserto settimanale

Si legge su msn.com: Scuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di gioved ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

PANINI presenta Pokémon - Il Magazine Ufficiale

IN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL FENOMENO MONDIALE, PANINI MAGAZINES PRESENTA IL MAGAZINE UFFICIALE DEDICATO AI MITICI… POKÉMON Nel 1996, tanti piccoli mostriciattoli colorati facevano per la prima volta la loro comparsa in un videogioco, per poi conquistare nel corso degli anni il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.