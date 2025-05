Su che canale vedere Sinner-Ruud? Attenzione | cambi di rete possibili sulla RAI

Giovedì 15 maggio, Jannik Sinner, numero 1 del mondo, sfiderà Casper Ruud, testa di serie numero 6, nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Scopri dove seguire il match e le possibili variazioni di rete sulla RAI per non perdere un attimo di questa attesa sfida.

Agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, giovedì 15 maggio, il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, sarà opposto alla testa di serie numero 6, il norvegese Casper Ruud, nel match valido per i quarti di finale del tabellone di singolare maschile dell’ ATP Masters 1000 di Roma. Il match sarà il terzo in programma dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, ed in ogni caso non si giocherà prima delle ore 19.00. La RAI ha assicurato la trasmissione del match su Rai 2 HD fino alle 20.15, poi per trasmettere l’Eurovision Song Contest sarà necessario un cambio di rete, come già accaduto per gli ottavi di finale, che però non è stato ancora ufficializzato. Il match tra Jannik Sinner ed il norvegese Casper Ruud, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD fino alle 20. 🔗Leggi su Oasport.it