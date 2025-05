Studenti intossicati dallo spray al peperoncino | è la seconda volta in pochi giorni

Un nuovo episodio di intossicazione da spray al peperoncino ha colpito l'istituto "Mariano Fortuny" di Brescia, segnando la seconda volta in pochi giorni. Questa mattina, intorno alle 11, sono intervenuti vigili del fuoco e ambulanze del 118 per fronteggiare la situazione critica, suscitando preoccupazione tra gli studenti e le autorità locali.

Nuovo maxi-intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze del 118 nella sede di via Apollonnio dell’istituto di istruzione superiore "Mariano Fortuny" di Brescia. L’allarme è scattato intorno alle 11, a causa – ancora una volta – di una sospetta intossicazione da sostanze urticanti. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Studenti intossicati dallo spray al peperoncino: è la seconda volta in pochi giorni

Se ne parla anche su altri siti

Spray al peperoncino all'istituto Fortuny, ennesimo episodio

Secondo brescia.corriere.it: L'allarme è scattato intorno alle 11 di questa mattina in via Apollonio in città. Sul posto polizia, vigili del fuoco e personale sanitario ...

Spray al peperoncino a scuola, nuovo episodio al Fortuny-Moretto

Da giornaledibrescia.it: Gli autori lo avrebbero spruzzato al secondo piano dell’istituto di Brescia, vicino alle macchinette del caffè: coinvolta una ventina di giovani, condizioni ancora da valutare ...

Usato spray al peperoncino. Due studenti in ospedale. Evacuato il Campus Da Vinci

Da msn.com: L’episodio a Umbertide. Occhi arrossati, tosse, irritazioni a naso e gola, difficoltà respiratorie: sono i sintomi che hanno colpito ragazzi e insegnanti. Lezioni sospese, scattano le indagini .

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.