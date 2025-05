Studenti alla scoperta dei reparti dell' ospedale di Borgomanero

Martedì 20 maggio, 44 studenti dei licei Don Bosco e Galileo Galilei di Borgomanero intraprenderanno un'affascinante visita guidata all'ospedale locale. Accompagnati dagli insegnanti di scienze, avranno l'opportunità di esplorare i vari reparti, fornendo loro un'importante occasione per orientarsi nel futuro percorso di studi e scoprire il mondo della medicina.

Una visita guidata in ospedale per orientare i giovani nel percorso di studi. Martedì 20 maggio un gruppo di 44 studenti del liceo classico Don Bosco (14) e del liceo scientifico Galileo Galilei di Borgomanero (30), accompagnati dai loro insegnanti di scienze, parteciperanno a una visita. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Studenti alla scoperta dei reparti dell'ospedale di Borgomanero

