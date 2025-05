Studenti alla scoperta dei reparti dell' ospedale di Borgomanero

Martedì 20 maggio, 44 studenti dei licei Don Bosco e Galileo Galilei di Borgomanero parteciperanno a una visita guidata presso l'ospedale locale. Accompagnati dai loro insegnanti di scienze, avranno l'opportunità di esplorare i vari reparti, orientandosi nel percorso di studi e scoprendo le diverse professioni nel campo sanitario. Un'esperienza formativa e stimolante per il loro futuro.

Una visita guidata in ospedale per orientare i giovani nel percorso di studi. Martedì 20 maggio un gruppo di 44 studenti del liceo classico Don Bosco (14) e del liceo scientifico Galileo Galilei di Borgomanero (30), accompagnati dai loro insegnanti di scienze, parteciperanno a una visita.

