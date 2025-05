Studente morto durante stage in azienda a Udine le motivazioni della sentenza di condanna di tutor e collega | Il 18enne doveva fare lo spettatore

Lorenzo Parelli, un studente di 18 anni, tragicamente deceduto durante il suo stage alla Burimec a Udine, non avrebbe dovuto essere coinvolto in attività pericolose. La sentenza di condanna per il tutor e un collega evidenzia le gravi carenze di formazione e controlli che hanno contribuito alla sua morte, avvenuta il 21 gennaio 2022.

Lorenzo Parelli morì il 21 gennaio 2022 nell'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro alla Burimec. Il giudice: "Sono mancati controlli e formazione" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Studente morto durante stage in azienda a Udine, le motivazioni della sentenza di condanna di tutor e collega: "Il 18enne doveva fare lo spettatore"

