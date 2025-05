striscione a san marco ritirata la mozione

A San Marco si infiamma il dibattito dopo la ritirata della mozione. Il sindaco Marco Fioravanti riceve insulti e minacce, tra cui pesanti frasi come “Ti aspettiamo a piazzale Loreto” e “Meriteresti un bel cancro”. Il caso, legato all'identificazione della fornaia Lor, ha sollevato forti polemiche e divisioni nella comunità.

'Ti aspettiamo a piazzale Loreto', 'Omino schifoso', 'Meriteresti un bel cancro'. Sono solo alcuni, questi, dei messaggi ricevuti dal sindaco Marco Fioravanti a seguito del caso relativo al 25 aprile. Dopo le polemiche suscitate dall'identificazione da parte delle forze dell'ordine della fornaia Lorenza Roiati, per aver affisso fuori dalla propria attività a piazza Arringo lo striscione con la scritta 'Buono come il pane, bello come l'antifascismo', proprio in occasione di quella giornata di festa, il sindaco aveva già rivelato di aver ricevuto minacce di morte sui social. Ieri, però, in consiglio comunale ha letto alcuni dei messaggi che gli sono arrivati in quelle giornate, rivelando anche di aver trovato falce e martello davanti alla propria abitazione lo scorso 3 maggio, in concomitanza con il corteo antifascista che si svolse in città.