Strisciando tra le trincee nell’inferno della guerra

Nel dramma avvincente di "Strisciando tra le trincee", i protagonisti si muovono nell'oscurità della guerra, affrontando la brutalità e la disperazione. Nonostante l'assenza dalla selezione ufficiale, il film, presentato al Sundance, cattura l'attenzione per la sua intensità e il suo messaggio potente, riflettendo le cicatrici lasciate dalla lotta e dalla sopravvivenza.

«Questo film non è nella selezione ufficiale solo perché ha avuto la sua prima, in un festival internazionale, il Sundance. E i nostri regolamenti non lo permettono», così Thierry Fremaux . Strisciando tra le trincee, nell’inferno della guerra il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Strisciando tra le trincee, nell’inferno della guerra

