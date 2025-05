Striscia la Notizia e i mitici ’90 Vittoria Ricci in visita alla mostra | Io che sono nata col Gabibbo

Seravezza, 14 maggio 2025 – Vittoria Ricci, figlia del celebre Antonio Ricci, celebra la sua connessione con Striscia La Notizia e il mitico Gabibbo in una mostra dal titolo "Io che sono nata col Gabibbo". Un viaggio emozionante tra ironia e satira, che esplora il legame tra la sua vita e la storica trasmissione Mediaset.

Seravezza, 14 maggio 2025 – La sua vita si intreccia con quella del Gabibbo. Così come quella di Striscia La Notizia si fonde con le dinamiche d’Italia (‘Belandi’ ci sarebbe da dire). Vittoria Ricci, figlia dell’autore e produttore televisivo Antonio Ricci, geniale inventore del tg satirico Mediaset, ha esplorato la mostra “Ritorno ai ’90” ospitata fino al 27 luglio a Palazzo Mediceo: a fare da cicerone il direttore della Fondazione Davide Monaco che l’ha accompagnata in un percorso a ritroso tra copertine di magazine, giochi in scatola, maxi Simpson, zainetti Invicta, il motorino Si Piaggio, gli Swatch, i bomber, le immagini delle top da passerella. Poi la sosta nello spazio dedicato proprio ad alcuni cimeli della trasmissione tv più longeva, tra tapiri e Gabibbo, reso possibile proprio grazie a un impegno di ricerca messo in atto da Vittoria che molti anni fa ha dato impulso al grande Museo di Striscia a Cologno Monzese. 🔗Leggi su Lanazione.it