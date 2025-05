Straw di Tyler Perry | Taraji P Henson rapina una banca tra disperazione e giustizia sociale

Netflix ha svelato il trailer di "Straw", il nuovo film di Tyler Perry, con Taraji P. Henson e Teyana Taylor. Questa intensa opera drammatica affronta temi di disperazione e giustizia sociale, raccontando la storia di una rapina in banca che mette in luce il confine sottile tra necessitĂ e moralitĂ in un contesto di crisi.

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Straw, il nuovo film scritto e diretto da Tyler Perry, che vede protagoniste Taraji P. Henson e Teyana Taylor. L'opera, definita un dramma, si propone di esplorare il confine estremo tra disperazione e giustizia sociale, offrendo uno spaccato intenso della condizione umana attraverso situazioni fortemente drammatiche.

