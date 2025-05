Strangolata e uccisa in soggiorno dall’ex vicino 15enne | morta Emma Teresa Meneghetti

Emma Teresa Meneghetti, una donna di 82 anni, è stata tragicamente strangolata e uccisa nel suo appartamento nel quartiere Morivione. L'aggressione, perpetrata da un ex vicino di casa di soli 15 anni, è avvenuta durante una discussione che si è trasformata in un dramma fatale. Un crimine che ha scosso profondamente la comunità.

La discussione, poi l’aggressione che le è stata fatale. Tutto tra quattro mura, all’interno della sua casa in zona Morivione. Una donna di 82 anni, Emma Teresa Meneghetti, è stata strangolata e uccisa nel proprio appartamento al terzo piano di un palazzo al civico 46 di via Bernardino Verro a. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Strangolata e uccisa in soggiorno dall’ex vicino 15enne: morta Emma Teresa Meneghetti

Cosa riportano altre fonti

Strangolata e uccisa in soggiorno dall’ex vicino 15enne: morta Emma Teresa Meneghetti

Come scrive milanotoday.it: È successo in via Bernardino Verro a Milano (zona Morivione) nel pomeriggio di mercoledì 14 aprile, morta Emma Teresa Meneghetti ...

Laura Papadia strangolata e uccisa dal marito, la confessione: «Lei voleva un figlio, io no»

Riporta ilmattino.it: uccisa il 26 marzo scorso a Spoleto: la vittima è morta strangolata dopo una lite. Ma ora, grazie agli sviluppi dell’inchiesta, emerge un quadro più definito. È stato lo stesso marito ...

Laura Papadia strangolata e uccisa dal marito, la confessione: «Lei voleva un figlio, io no»

Da leggo.it: Laura Papadia strangolata dal marito, il possibile movente: lei voleva figli, lui no. La confessione nella telefonata alla ex moglie Romita, dirigente commerciale in una cantina dell’Umbria ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.