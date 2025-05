Stragi M5s all’attacco | Depistaggio istituzionale in Commissione Antimafia ecco su cosa mentono Mori e De Donno

Il Movimento 5 Stelle denuncia un presunto "depistaggio istituzionale" all'interno della commissione Antimafia, accusando Mori e De Donno di oscurare la verità sulle stragi attraverso un "sequestro politico". Questa accusa segna un attacco deciso contro la maggioranza, accusata di silenziare le opposizioni e di impedire un’adeguata analisi del passato.

Un " depistaggio istituzionale ", compiuto grazie al " sequestro politico " della commissione Antimafia "con il quale la maggioranza nega all'Italia la verità sulle stragi e mette il bavaglio alle opposizioni ". È un attacco durissimo quello lanciato dal Movimento 5 stelle nei confronti dell'organo parlamentare di Palazzo San Macuto. "La commissione antimafia, a partire dal presidente Chiara Colosimo, non vuole svolgere la sua funzione pubblica", ha detto Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa convocata nella sede del M5s in via Campo di Marzio a Roma. L'ex premier ha incontrato i giornalisti insieme ai due ex magistrati eletti dal M5S: Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato, principale autore della contro-relazione depositata dai 5 stelle agli atti dell'Antimafia. L'appello a Mattarella e la replica di Colosimo – Novanta pagine di dossier per smentire punto su punto molti degli argomenti ricostruiti a San Macuto da Mario Mori e Giuseppe De Donno, nell'ambito dell'indagine di via d'Amelio.