Mattias Conti, uno dei tre accusati della strage di Monreale, ha scelto di rimanere in silenzio davanti al giudice. Attraverso il suo avvocato, Francesco Oddo, ha espresso dispiacere per l'accaduto, auspicando che le indagini facciano chiarezza sugli eventi di quella tragica sera. La sua posizione legale resta quindi di grande interesse nell'inchiesta.

"Sono molto dispiaciuto per quello che è succcesso. Spero che le indagini possano chiarire quello che è successo quella sera". Queste le parole di Mattias Conti, riportate dal suo avvocato Francesco Oddo. Il ragazzo, uno dei tre fermati per la strage di Monreale, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice. Per gli inquirenti è lui il ragazzo armato ripreso nella notte dell’omicidio. Nessun dettaglio su armi o complici. Il gruppo continua a coprirsi. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Strage di Monreale, Mattias Conti tace davanti al giudice

