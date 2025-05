Strage di Monreale convalidato il fermo di Mattias Conti | resta in carcere il 19enne accusato di aver sparato

Il gip Ivana Vassallo ha convalidato il fermo di Mattias Conti, il 19enne arrestato per il suo presunto coinvolgimento nella strage di Monreale. Accusato di concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco, Conti rimarrà in carcere, mentre emergono testimonianze che lo collegano direttamente agli spari.

Il gip Ivana Vassallo ha convalidato il fermo di Mattias Conti, il 19enne dello Zen finito in manette ieri con l'accusa di concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco. Conti (per cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere) hanno raccontato i testimoni, avrebbe sparato. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Strage di Monreale, convalidato il fermo di Mattias Conti: resta in carcere il 19enne accusato di aver sparato

