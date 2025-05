Strage di Monreale confermato il fermo per il 19enne Matthias Conti

Il Gip di Palermo ha convalidato il fermo di Matthias Conti, 19enne accusato di concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco. Il 27 aprile scorso, Conti avrebbe aperto il fuoco tra la folla, causando la morte di tre giovani di Monreale con cui aveva un precedente conflitto. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza nella zona.

Il gip di Palermo ha convalidato il fermo di Matthias Conti, il 19enne finito in manette ieri con l'accusa di concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco. Il 27 aprile avrebbe fatto fuoco tra la folla, insieme a salvo Calvaruso, e ucciso tre ventenni di Monreale con cui aveva avuto una violenta discussione. Calvaruso è stato fermato il giorno dopo il triplice omicidio.

