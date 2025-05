Strage di Erba per la Cassazione il caso non si riapre

La Cassazione ha deciso di non riaprire il processo relativo alla strage di Erba del 2006, respingendo il ricorso dei difensori di Olindo e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo. I giudici hanno sottolineato che le nuove prove presentate non offrono sufficiente sostegno per riconsiderare la sentenza.

La Cassazione ha motivato la decisione di respingere la richiesta di riapertura del processo sulla strage di Erba avvenuta nel 2006. Il ricorso era stato presentato dai difensori di Olindo e Rosa Bazzi, i coniugi condannati all'ergastolo. "La base di raffronto" rispetto alle nuove prove "è costituita da un tessuto logico-giuridico di notevole solidità non solo per la forza espressa da ognuna delle principali prove acquisite in ragione della loro autonoma consistenza ma anche per la presenza di innumerevoli e minuziosissimi elementi di riscontro", hanno scritto i giudici. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Strage di Erba, per la Cassazione il caso non si riapre

